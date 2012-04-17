Дискусійний клуб

Гроші — за пацієнтом: чарівний клубок чи український лабіринт?

money-after-patПринцип, за який усі боролися як за еталон справедливого фінансування медичної галузі, оголошено основою майбутніх реформ і наріжним каменем медичного страхування в Україні. Нарешті кошти таки підуть за пацієнтами, а ті своєю чергою — за контрактами з первинкою. Питання в іншому: на що вистачить тоненького бюджетного гаманця сімейної медицини? Із чим піде хворий до стаціонару, якщо «медичного траншу» туди не призначено? І головне — чи передбачає принцип «гроші — за пацієнтом» логічне продовження «бонуси — для лікаря»?

ВАЖЛИВО

Десять «заповідей» ­громадського здоров’я чи вдасться їх виконати в Україні?

public heathНа сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ у вересні 2012 року було прий-нято Європейський план дій зі зміцнення потенціалу та покращення послуг системи громадського здоров’я. Україна підписала цей документ і зобов’язалася його виконувати. Тож альтернативи створенню системи громадського здоров’я в нашій державі не існує. Інша справа — наскільки послідовно і грамотно ми виконаємо взяте на себе зобов’язання.

Новини

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Що переважить на терезах реформ: рішучість чи мудрість?

Перехід до обов’язкового медичного страхування передусім передбачає визначення обсягів медичної допомоги, яка надаватиметься в рамках страхової програми. Якщо це робити, виходячи з «можливостей», то в умовах крайньої бідності держави такий підхід межуватиме з геноцидом.

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Дитячий туберкульоз в Україні: немає протоколу, немає проблеми?

У вересні 2014 року затверджено уніфікований клінічний протокол надання медичної допомоги дорослим, хворим на туберкульоз, куди питання виявлення, діагностики й лікування цієї недуги у дітей не включили через розбіжності в баченні та вирішенні вказаної проблеми. Тому в березні 2015 року було скликано робочу групу з розробки нормативних документів зі спеціальності «Дитяча фтизіатрія», й почалася підготовка протоколу з діагностики та лікування дітей. Проте дійти згоди не вдалося й донині.

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Єдине фото сім’ї Ковальових у повному складі

Владислав і Вікторія: історія мужності та любові

Хірург Влад Ковальов загинув під Іловайськом. У Вікіпедії є про нього кілька коротких рядків. Доля визначила йому тільки тридцять років життя. У цей термін вмістилося так багато: улюблена справа, врятовані життя, кохання, народження дітей. А потім прийшла війна…

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Вчитися краще на практиці

Медики Рівненської обласної дитячої лікарні охоче переймають позитивний досвід організації системи охорони здоров’я інших країн, зокрема Польщі. З 2007 року вони підтримують дружні стосунки зі спеціалізованою дитячою лікарнею міста Ольштин. І їх нещодавня робоча поїздка до цього закладу виявилася досить результативною.

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Жузеп Табернеро: Один онколог у полі не воїн!

Лікар Жузеп Табернеро присвятив своє життя боротьбі із хворобою, що досить довго і пацієнтами, і лікарями сприймалася як вирок. У європейських країнах завдяки продуманій пропаганді рак став виліковним. В Україні ж досі відсоток виживаності онкопацієнтів надто низький.

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Попереджений — означає озброєний

Група харківських учених — фізиків, медиків і хіміків — уперше в світі розробила методику та створила портативну апаратуру, призначену для виявлення в режимі реального часу в організмі людини бактерії Helicobacter pylori, зокрема токсикогенних її штамів, які можуть призводити до розвитку виразки, гастриту і навіть онкологічних захворювань травного тракту.

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