Тетяна Думенко — своя серед своїх Призначення Тетяни Думенко Головою Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України навряд чи стало несподіванкою для фахівців, причетних до процесу забезпечення населення та клінік лікарськими засобами. Швидка заміна колишньої очільниці Тетяни Талаєвої (Т. Думенко навіть відізвали з відпустки, аби терміново посадити в крісло директора ДЕЦ) відбулася під час активного запровадження стратегії прискореної реєстрації для імпортних препаратів. Як повідомляло ІА «Інтерфакс-Україна», 15 серпня 2016 року в ДЕЦ було проведено робоче засідання за участю в. о. Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун і заступника Міністра Романа Ілика, на якому й пролунало, що Т. Талаєву звільняють через «невідповідність керівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації». Дивне формулювання, особливо з огляду на те, що менше ніж за рік до того, 24 листопада 2015 року, її було призначено директором за результатами конкурсного відбору. Читати далі>>