Дискусійний клуб

Парамедики в Україні: друге дихання чи останній подих швидкої?

vz-51-52_2016_stranytsa_01_yzobrazhenye_0001З прийняттям у 2012 році Закону України «Про екстрену медичну допомогу» були намічені грандіозні плани щодо модернізації служби. Багато позицій реалізували, не менше — розкритикували, але дружно чекали логічного завершення реформ. Ідея перевести вітчизняну систему екстреної допомоги на рейки парамедицини виявилася занадто крутим віражем: суспільство не зрозуміло, медики обурилися, мовляв, так і до параміністерства недалеко. Кого насправді рятуватимуть парамедики — медичний бюджет чи пацієнтів? І чи можна змінити хід часу переведенням стрілок годинника?

ВАЖЛИВО

Ірина Сисоєнко: Фрагментарні реформи і недофінансування галузі призведуть до розчарування суспільства

vz-51-52_2016_stranytsa_06_yzobrazhenye_0001Кабмін 30 листопада 2016 року ухвалив 10 постанов, внесених Міністерством охорони здоров’я. Зокрема затверджено концепції розвитку системи громадського здоров’я та реформи фінансування галузі, яка закріплює нову модель медичного страхування, ухвалено постанову щодо утворення госпітальних округів тощо. Це одразу оголосили як значну перемогу на шляху до реформування галузі. Однак у багатьох з’явилися сумніви щодо реалістичності таких планів з огляду на нинішнє фінансування, чинне законодавство й втомленість суспільства від безкінечних медичних експериментів. Тож радіти новим ініціативам, почекати, озброївшись висловом «Усе минає і це мине», чи працювати на випередження ризиків?

Новини

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Лікарів на «передку» катастрофічно бракує

Підполковник медичної служби, вінничанин Валерій Кушнір нещодавно повернувся із зони проведення антитерористичної операції. Упродовж двох місяців він служив начмедом однієї з військових бригад, розташованої безпосередньо на «передку», в Авдіївці. Каже, що за цей час пройшов пришвидшений курс «молодого бійця», адже через брак медиків у військовому формуванні йому як начмеду доводилося виконувати функції і санінструктора, і фельдшера, і лікаря-терапевта, і керівника медичної структури.

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Чи закінчиться ера антибіотиків?

За даними ВООЗ, протягом наступних 35 років близько 300 млн осіб передчасно помруть через антибіотикорезистентність, а її наслідки для світової економіки виллються у 100 трлн дол. (якщо не буде вжито відповідних заходів). Чи існує вихід із ситуації?

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Екстрена медична допомога як наріжний камінь місцевих «князівств»

Минуло майже 4 роки, як українська швидка допомога живе за новим законом. Однак, незважаючи на впровадження нових правил у роботі служби, на місцях вони залишилися старими. Як вплинула реформа на роботу служби екстреної медичної допомоги і що за проблеми постають у ході її реалізації?

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Хворий — не об’єкт лікування, а партнер лікаря

У Центрі медико-соціальної реабілітації ТМО «Психіатрія» людей з психіатричною патологією реабілітують за голландською методикою: із кожним конкретним хворим працює мультидисциплінарна команда спеціалістів, колеги мають рівні права та можливості, при цьому пацієнти — не об’єкти лікування, а партнери лікарів. Результатом такої роботи є зменшення кількості госпіталізацій, зниження доз медикаментів і повернення до повноцінного життя.

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Ігор Довгий: Нині основним пріоритетом є якість життя пацієнта

Останніми роками все частіше можна почути, що лікарям не вистачає якісних вітчизняних підручників українською мовою. Написати книгу — не поле перейти. А коли мова йде про спеціалізований медичний підручник, де вся текстова інформація продубльована унікальними ілюстраціями, стає зрозуміло, чому на таку титанічну працю не всі погоджуються.

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Загальносвітова проблема: дефіцит вітаміну D

Медична спільнота б’є на сполох: на сьогодні у світі спостерігається пандемія дефіциту вітаміну D — 30-50% населення Європи і США, на жаль, страждають від недостатності цієї важливої речовини. Яка ситуація у країнах пострадянського простору, зокрема в Україні, доводиться лише гадати, але навряд чи благополучніша.

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