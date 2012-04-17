Перехід до обов’язкового медичного страхування передусім передбачає визначення обсягів медичної допомоги, яка надаватиметься в рамках страхової програми. Якщо це робити, виходячи з «можливостей», то в умовах крайньої бідності держави такий підхід межуватиме з геноцидом.

Що переважить на терезах реформ: рішучість чи мудрість?

Що переважить на терезах реформ: рішучість чи мудрість?