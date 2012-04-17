Дискусійний клуб

Реєстр пацієнтів в Україні: що заважає «порахувати» хворих?

vz-49-50_2016_stranytsa_01_yzobrazhenye_0001«Без реєстру як без рук», — скаржаться реформатори усіх «поколінь». Куди не кинь — усюди він: і лікаря проконтролювати, і кошти на медичну допомогу порахувати, і вартість ліків компенсувати. Що ж заважає медичній бухгалтерії облікувати хворих? Як запобігти тому, щоб кожен бажаючий рахував їх на свій лад? Чи готові лікарі до нової відповідальності та чи захищені пацієнти від стороннього ока?

ВАЖЛИВО

Що перешкоджає розвитку трансплантології в Україні?

transplant9Питання трансплантації органів в Україні та переведення цієї галузі медицини в правову площину неодноразово порушуються на різних рівнях. Створюються проекти законодавчих актів, які залежно від напряму чергових реформаторських потуг МОЗ то активно розглядаються, то відкладаються в довгий ящик. Але всі ці намагання виявляються марними і нічого не здатні змінити.

Новини

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Тетяна Думенко — своя серед своїх

Призначення Тетяни Думенко Головою Державного експертного центру Міністерства охорони здоров’я України навряд чи стало несподіванкою для фахівців, причетних до процесу забезпечення населення та клінік лікарськими засобами. Швидка заміна колишньої очільниці Тетяни Талаєвої (Т. Думенко навіть відізвали з відпустки, аби терміново посадити в крісло директора ДЕЦ) відбулася під час активного запровадження стратегії прискореної реєстрації для імпортних препаратів. Як повідомляло ІА «Інтерфакс-Україна», 15 серпня 2016 року в ДЕЦ було проведено робоче засідання за участю в. о. Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун і заступника Міністра Романа Ілика, на якому й пролунало, що Т. Талаєву звільняють через «невідповідність керівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації». Дивне формулювання, особливо з огляду на те, що менше ніж за рік до того, 24 листопада 2015 року, її було призначено директором за результатами конкурсного відбору.

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Віталій Цимбалюк: Коли цінуватимемо людське життя, тоді й медичну науку шануватимемо

Рік, що минає, для української медичної науки виявився непростим. Спроби урізати до непристойного мінімуму бюджет НАМН України на наступний рік стали неприємним подарунком для вчених-медиків. Зрештою, гроші, як-то кажуть, знайшлися, але неприємний осад залишився. Як надихнути науковців на творчий пошук і нові досягнення?

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Педіатрія на роздоріжжі реформ

Унаслідок медичних реформ останніх років педіатрія була змушена відстоювати свої позиції — її визнали зайвою на первинній ланці, А останнім часом з’явився ще один тривожний сигнал — медичні виші обмежили набір студентів на педіатричні факультети (адже нині це не обов’язково, а лише на розсуд ректора). Цього року лише три медичні університети оголосили набір на спеціальність «Педіатрія», решта взагалі від неї відмовилася! Що далі? Хто вирішуватиме нагальні проблеми дитячого здоров’я, які накопичилися за цей період?

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Лікар на борту!

До певного моменту головним завданням військових лікарів в умовах бойових дій була лише евакуація поранених, надання ж медичної допомоги розпочиналося вже в лікарні. Якщо ж постраждалий не долетів до польового госпіталю, то це списували на санітарну втрату. Тоді надання допомоги на борту вертольота вважалося неможливим: постійний рух, зміна положення пацієнта тощо. Поняття власне повітряного санітарно-медичного транспорту практично не існувало.

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Навіщо «Індару» п’ять клонованих підприємств?

ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар» без перебільшення є стратегічним підп­риємством України. Це єдиний виробник свинячих інсулінів, єдине підприємство з повним технологічним циклом виготовлення інсулінів і найбільший виробник цих засобів у країні. Завод входить до затвердженого Кабінетом Міністрів переліку об’єктів, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України. 70,7% акцій ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар» належить державній компанії «Укрмедпром».

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Уряд ухвалив 10 постанов, покликаних кардинально змінити систему охорони здоров’я

Кабінет Міністрів України 30 листопада 2016 року ухвалив 10 постанов, винесених на розгляд Міністерством охорони здоров’я.

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