Лікарів на «передку» катастрофічно бракує Підполковник медичної служби, вінничанин Валерій Кушнір нещодавно повернувся із зони проведення антитерористичної операції. Упродовж двох місяців він служив начмедом однієї з військових бригад, розташованої безпосередньо на «передку», в Авдіївці. Каже, що за цей час пройшов пришвидшений курс «молодого бійця», адже через брак медиків у військовому формуванні йому як начмеду доводилося виконувати функції і санінструктора, і фельдшера, і лікаря-терапевта, і керівника медичної структури. Читати далі>>

Чи закінчиться ера антибіотиків? За даними ВООЗ, протягом наступних 35 років близько 300 млн осіб передчасно помруть через антибіотикорезистентність, а її наслідки для світової економіки виллються у 100 трлн дол. (якщо не буде вжито відповідних заходів). Чи існує вихід із ситуації? Читати далі>>

Екстрена медична допомога як наріжний камінь місцевих «князівств» Минуло майже 4 роки, як українська швидка допомога живе за новим законом. Однак, незважаючи на впровадження нових правил у роботі служби, на місцях вони залишилися старими. Як вплинула реформа на роботу служби екстреної медичної допомоги і що за проблеми постають у ході її реалізації? Читати далі>>

Хворий — не об’єкт лікування, а партнер лікаря У Центрі медико-соціальної реабілітації ТМО «Психіатрія» людей з психіатричною патологією реабілітують за голландською методикою: із кожним конкретним хворим працює мультидисциплінарна команда спеціалістів, колеги мають рівні права та можливості, при цьому пацієнти — не об’єкти лікування, а партнери лікарів. Результатом такої роботи є зменшення кількості госпіталізацій, зниження доз медикаментів і повернення до повноцінного життя. Читати далі>>

Ігор Довгий: Нині основним пріоритетом є якість життя пацієнта Останніми роками все частіше можна почути, що лікарям не вистачає якісних вітчизняних підручників українською мовою. Написати книгу — не поле перейти. А коли мова йде про спеціалізований медичний підручник, де вся текстова інформація продубльована унікальними ілюстраціями, стає зрозуміло, чому на таку титанічну працю не всі погоджуються. Читати далі>>