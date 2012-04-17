Новини
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Що переважить на терезах реформ: рішучість чи мудрість?
Перехід до обов’язкового медичного страхування передусім передбачає визначення обсягів медичної допомоги, яка надаватиметься в рамках страхової програми. Якщо це робити, виходячи з «можливостей», то в умовах крайньої бідності держави такий підхід межуватиме з геноцидом.
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Дитячий туберкульоз в Україні: немає протоколу, немає проблеми?
У вересні 2014 року затверджено уніфікований клінічний протокол надання медичної допомоги дорослим, хворим на туберкульоз, куди питання виявлення, діагностики й лікування цієї недуги у дітей не включили через розбіжності в баченні та вирішенні вказаної проблеми. Тому в березні 2015 року було скликано робочу групу з розробки нормативних документів зі спеціальності «Дитяча фтизіатрія», й почалася підготовка протоколу з діагностики та лікування дітей. Проте дійти згоди не вдалося й донині.
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Владислав і Вікторія: історія мужності та любові
Хірург Влад Ковальов загинув під Іловайськом. У Вікіпедії є про нього кілька коротких рядків. Доля визначила йому тільки тридцять років життя. У цей термін вмістилося так багато: улюблена справа, врятовані життя, кохання, народження дітей. А потім прийшла війна…
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Вчитися краще на практиці
Медики Рівненської обласної дитячої лікарні охоче переймають позитивний досвід організації системи охорони здоров’я інших країн, зокрема Польщі. З 2007 року вони підтримують дружні стосунки зі спеціалізованою дитячою лікарнею міста Ольштин. І їх нещодавня робоча поїздка до цього закладу виявилася досить результативною.
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Жузеп Табернеро: Один онколог у полі не воїн!
Лікар Жузеп Табернеро присвятив своє життя боротьбі із хворобою, що досить довго і пацієнтами, і лікарями сприймалася як вирок. У європейських країнах завдяки продуманій пропаганді рак став виліковним. В Україні ж досі відсоток виживаності онкопацієнтів надто низький.
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Попереджений — означає озброєний
Група харківських учених — фізиків, медиків і хіміків — уперше в світі розробила методику та створила портативну апаратуру, призначену для виявлення в режимі реального часу в організмі людини бактерії Helicobacter pylori, зокрема токсикогенних її штамів, які можуть призводити до розвитку виразки, гастриту і навіть онкологічних захворювань травного тракту.
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